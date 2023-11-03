عماد النحاس يكشف أسباب توديع الأهلي للدوري الإفريقي

قال عماد النحاس ، لاعب الأهلي الأسبق، إن الفريق الأحمر احترم صن داونز الجنوب أفريقي بشكل زائد ومبالغ به، ولكن كانت هناك أيضاً حالة من عدم التوفيق في لقاء الإياب بنصف نهائي الدوري الإفريقي، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وكان فريق صن داونز قد تأهل إلى نهائي بطولة الدوري الإفريقي بعد تعادله سلبيا مع الأهلي بالقاهرة، مستفيدَا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وأشار النحاس في تصريحات تليفزيونية، إلى أن هذه البطولة إيقاعها سريع، ولكن الأهلي بدأ البطولة بعيداً عن مستواه.

وأتم :"صن داونز كان أكثر جاهزية في الموسم، وخاض 8 مباريات في الدوري قبل انطلاق البطولة الجديدة في أفريقيا وأيضاً لم يخسر ومعنوياته مرتفعة".