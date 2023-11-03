قيادي شيعي عراقي: تلقينا رسائل تهديد وترغيب من أمريكا لمنع توسيع الحرب في غزة

كشف قيادي في المجلس السياسي لحركة النجباء الشيعية في العراق، اليوم الجمعة، عن أن الحركة تلقت رسائل تهديد وترغيب من الإدارة الأمريكية عبر وسطاء لمنع توسيع دائرة الحرب في غزة.



وقال الدكتور حيدر اللامي عضو المجلس السياسي لحركة النجباء الشيعية في العراق في مقابلة مع وكالة (د.ب.أ): "نحن لا نخشى التهديدات الأمريكية.. ماضون في عملياتنا مع الفصائل المسلحة الأخرى في المقاومة الإسلامية في العراق لمواجهة الثكنات والمصالح والأهداف الأمريكية في العراق".



وأضاف "تلقينا من خلال وسطاء رسائل تهديد وترغيب من الجانب الأمريكي لمنع توسيع الحرب... ونحن لا نخشى التهديد ونحن دخلنا الحرب بشكل عسكري ولا نقبل المهادنة ولاتراجع.. ونحن في حركة النجباء واضحين في هذا الموضوع ولا نخفي وجوهنا خلف أصابعنا"ـ على حد تعبيره.



وذكر "ليست لدينا معلومات دقيقة بشأن ما إذا كانت الفصائل المسلحة الأخرى قد تلقت رسائل تهديد كالتي وصلت إلينا لكن بالمجمل حركة المقاومات الإسلامية في العراق لن تتوقف عن عملياتها المسلحة ضد القوات الأمريكية وهي في حالة تطور متصاعد".



وكشف أن المقاومة الإسلامية في العراق "أصبحت متطورة ولديها سلاح فعال وسيفاجئ العدو وأن ساحة قوى المقاومة الإسلامية في العراق متماسكة في جميع فصائلها".



وحذر اللامي من أن "جميع القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية هي أهداف للمقاومة الإسلامية في العراق وأن لدينا اليوم صواريخ ومسيرات متطورة ومصممون على مواجهة العدو".



وقال القيادي العراقي: "نحن لا نثق بالولايات المتحدة وأن وجودها في العراق يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار والتدخل في الشأن السياسي ونحن أعلنا الحرب ولانخشى التهديد.. قرارنا متخذ ضد الثكنات العسكرية والمصالح الأمريكية".



وذكر أن المقاومة العراقية "ليست لديها أية توجهات لاستهداف مقار السفارات والمنظمات الدولية والأجنبية وهدفنا واضح ومحدد الثكنات العسكرية الأمريكية ومصالحها في العراق".



وأكد أن حركة المقاومة "لديها رؤية خاصة ومن حقنا استخدام كل الوسائل لدعم المقاومة الفلسطينية ومستمرون في استهداف القوات الأمريكية وأن سلاح المقاومة الإسلامية هو من أجل الدفاع عن الحكومة العراقية والشعب".



وذكر اللامي "أن قوات المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى كشفت زيف الشعارات التي تنادي بحقوق الإنسان وحماية المدنيين، حيث تقوم قوات الاحتلال الصهيوني يوميا بمجازر ضد المدنيين فيما يقتصر استهداف المقاومين في غزة والمقاومة الإسلامية على أهداف عسكرية ضد العدو"، وفقا لقوله.



وقال "نحن في العراق نترقب باهتمام كبير الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إلى المجاهدين بعد ظهر اليوم الجمعة وإن المقاومة اللبنانية والقوات اليمنية دخلت بشكل مباشر في الحرب الحالية".



وتشن "المقاومة الإسلامية في العراق" منذ أسبوعين وبشكل شبه يومي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد بالعراق وسوريا.