إسماعيل هنية: مجازر الاحتلال تعبير عن مأزقه وتلقي قواته البرية ضربات المقاومة المتتالية

قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، إن المقاومة الفلسطينية ستواصل دفاعها عن الشعب بكل قوة، مؤكدا: "لن يكون للاحتلال مقام على أرضنا".



وأضاف هنية: "المجازر تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية، الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة"، حسبما أفادت قناة "الجزيرة" الإخبارية.



ودعا إسماعيل هنية، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم، قائلا: "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال".