يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حارعلى جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة ولرتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموجه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 22

دمنهور 29 21

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 27 22

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 29 19

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 27 19

السلوم 30 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 27 26

الفيوم 31 21

بني سويف 31 20

المنيا 31 19

أسيوط 32 19

سوهاج 33 21

قنا 34 23

الأقصر 34 24

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24