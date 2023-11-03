قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، إن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة إلى الآن؛ ليست كافية إطلاقا في ظل الوضع الإنساني المأساوي، واصفة إياها بـ «نقطة في محيط» وذلك قياسا على حجم الاحتياجات الإنسانية داخل القطاع.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، إلى استنزاف المستشفيات كل احتياطيات الأدوية، قائلة: «المستشفيات خالية من أي أدوية، والاحتياجات كبيرة جدا»، لافتة إلى تجاوز عدد الإصابات 23 ألف جريح.

وأضافت أن المساعدات الإغاثية لا تلبي حجم الاحتياج؛ نظرا لاستمرار توافد الجرحى على المستشفيات جراء القصف المتواصل، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية والأممية؛ من أجل وقف القصف الإجرامي على أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

ولفتت إلى بلوغ إجمالي عدد الوفيات من الكوادر والطواقم الطبية 140 شهيدا إلى جانب مئات الجرحى، معقبة: «المستشفيات تعمل الآن بـ30 إلى 35 % من طاقة كوادرها الطبية».

ونوهت باستيعاب مستشفى الشفاء أكثر من 5 آلاف مصاب بين مريض وجريح، في حين أن السعة الاستيعابية 700 غرفة سريرية، معقبة: «الوضع كارثي بكل النواح؛ يجب أن يكون هناك تدخل عربي خالص، ومن ثم تدخل دولي؛ لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية».

وجددت مطالبتها ثانية: «أناشد بأعلى ما عندي من صوت كل المؤسسات الدولية والإغاثية والمجتمع المدني وحكومات العالم؛ أن تتدخل لوقف هذا البطش والقتل من قبل جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني».