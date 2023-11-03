تعقيم أفراس نهر مملوكة لبارون المخدرات الراحل بابلو إسكوبار

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أعلنت الحكومة الكولومبية، أمس ، عزمها تعقيم السلالة البرية لأفراس النهر التى كان يملكها فى السابق بارون المخدرات الكولومبى الراحل بابلو إسكوبار، نظرا لانتشارها دون رادع فى أنحاء الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية.



وذكرت وزارة البيئة الكولومبية أن «التعقيم الجراحى يعتبر أحد الإجراءات الثلاثة المنصوص عليها فى خطة إدارة ومراقبة أفراس النهر فى كولومبيا»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



وقالت وزيرة البيئة سوزانا محمد إن عملية التعقيم ستبدأ الأسبوع المقبل. وستشهد خطة الحكومة تعقيم 20 من أفراس النهر فى عام 2023 وتستهدف تعقيم 40 حيوانا سنويا اعتبارا من عام 2024 فصاعدا. وتبلغ تكلفة تعقيم كل حيوان فى المتوسط 40 مليون بيزو (9800 دولار).



وأفادت الحكومة الكولومبية بأنها تحرز تقدما أيضا فى نقل الحيوانات إلى بلدان أخرى ــ مثل المكسيك والهند ــ بالإضافة إلى تنفيذ القتل الرحيم الأخلاقى.



وقالت الوزيرة: «يجب أن نوضح أن هذه ليست الاستراتيجية الوحيدة، ولن تكون كافية، لا نستطيع السيطرة على الأعداد بالتعقيم وحده».



يشار إلى أن كولومبيا تكافح منذ سنوات الانتشار الكبير لأفراس النهر البرية.



وتعتبر الحيوانات من سلالة أربعة أفراس نهر أفريقية أحضرها إسكوبار إلى مجمع ضيعته هاسيندا نابوليس.



وبعد إطلاق قوات الأمن النار على إسكوبار عام 1993، تدهور وضع المجمع وانتقلت أفراس النهر للعيش فى الغابات المحيطة.



وتناسلت تلك الحيوانات حتى أصبح عددها الآن أكثر من 160 داخل البلاد. وتدمر الحيوانات الحقول، وتخل بتوازن النظام البيئى، وتعرض السكان المحليين للخطر. وقالت الوزارة إنه إذا تركت هذه المشكلة دون رادع، فقد يرتفع عددها إلى الألف بحلول عام 2035.