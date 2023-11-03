تجهيز 10 سيارات إسعاف كويتية في العريش دعما لقطاع غزة

التقى العميد مصطفى محمد مصطفى مدير شئون مكتب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، السفير الكويتي غانم الغانم.

حضر اللقاء وفد من السفارة الكويتية، التي جهزت 10 سيارات إسعاف، وصلت من الكويت من خلال الجسر الجوي الذي دشن منذ عدة أسابيع لنقل مساعدات إنسانية ومواد طبية ومولدات كهرباء وتجهيزات أخرى، حيث بلغ عدد طائرات الجسر الجوي الكويتي حوالي 11 طائرة هبطت في مطار العريش الدولي.

ويجري الهلال الأحمر المصري تجهيز بيانات السيارات في سبيل تسليمها للجانب الفلسطيني لدعم قطاع الإسعاف في قطاع غزة، حال صدور تعليمات من الجهات المختصة بتحريكها إلى معبر رفح البري.