حسن نصر الله: حزب الله مشارك في معركة طوفان الأقصى منذ 8 أكتوبر

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن حزب الله مشارك في عملية طوفان الأقصى منذ 8 أكتوبر الماضي (اليوم الثاني لها).



وأضاف في كلمة له، اليوم الجمعة، أن المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت عملياتها في اليوم الثاني بعدما علمت بعملية طوفان الأقصى.



وأشار إلى أن العمليات تُجرى على كامل الحدود اللبنانية مع أراضي فلسطين المحتلة، مؤكدا أن حديث البعض عن دخول حزب الله في حرب شاملة قد يبدو له ما يجري على الحدود متواضعا.



ولفت إلى أنه لن يتم الاكتفاء بالعمليات الجارية حاليا على الحدود، موضحا أن ما يجري على الجبهة اللبنانية غير مسبوق في تاريخ إسرائيل غير مسبوق.



ونوه بأن كل المواقع الإسرائيلية على الحدود تتعرض لهجمات بشكل يومي ضد الآليات والدبابات والجنود والمسيرات والتجهيزات الفنية.



وأكّد أن حزب الله يخوض معركة حقيقية منذ الثامن من أكتوبر لا يشعر بها إلا الموجودون هناك، وهي معركة مختلفة عن كل ما سبق.