السلطات الألمانية تحذر السكان إثر اندلاع حريق كبير في شركة كيماويات

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اندلع حريق كبير في مقر شركة كيماويات في مدينة فورمس غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم شرطة فورمس، أمس الخميس، إنه جرى تحذير سكان المدينة الواقعة في ولاية راينلاند بالاتينات إحترازيا لتجنب المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هناك مواد سامة قد تسربت في المنطقة المحيطة أم لا وتم إجراء قياسات.

وقال المتحدث إنه في الوقت ذاته، كان من الممكن رؤية سحابة كبيرة داكنة من الدخان فوق المدينة بسبب الحريق.

وذكرت متحدثة باسم المدينة مساء الخميس أن عمليات إخماد الحريق لا تزال جارية على قدم وساق. وقدرت مشاركة حوالي 150 من رجال الإطفاء.

وبالإضافة إلى فرقة إطفاء فورمس، تم أيضا إبلاغ قوات من البلدات المجاورة.. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

يشار إلى أن الشركة تقوم بتصنيع الزجاج الشبكي ومكوناته.