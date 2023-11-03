الخارجية الروسية تطرد صحفيا بلغاريا ردا على إجراء مماثل من صوفيا

ألغت وزارة الخارجية الروسية، اعتماد الصحفي البلغاري أنجيل جريجوروف، اليوم الجمعة، وطردته خارج البلاد، حسبما أفاد بيان صحفي للوزارة.

وجاء في البيان، أن ذلك يأتي كرد فعل مباشر على طرد ممثل للصحافة الروسية من بلغاريا لمزاعم بالتجسس.

وذكرت وسائل إعلام بلغارية أن جريجوروف قد تبلغ بطرده.

كان ألكسندر جازاك، وهو مراسل لصحيفة روسيسكايا جازيتا الروسية الحكومية والمعتمد في صوفيا، قد غادر بلغاريا الأربعاء الماضي، بعدما اتهمته السلطات الأمنية هناك بتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر.

وقد تم استدعاء أنجيلوف، وهو مراسل للإذاعة الحكومية البلغارية في موسكو، إلى وزارة الخارجية الروسية. وفي الوقت نفسه، هددت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا باتخاذ إجراءات مضادة.

وجاء في البيان الصحفي الصادر اليوم الجمعة أن موسكو مستعدة للنظر في السماح لجريجوروف باستئناف أنشطته إذا ألغت الحكومة البلغارية في صوفيا قرارها بشأن جازاك.

وأصبحت العلاقات متوترة بشكل متزايد بين موسكو وبلغاريا، التي باتت الآن داعما راسخا لأوكرانيا، التي تخوض حربا ضد روسيا منذ فبراير عام 2022.

وكان العديد من الدبلوماسيين والموظفين الروس بالسفارة في صوفيا قد تعرضوا للطرد للاشتباه بالتجسس في عام 2022.