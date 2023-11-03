ما زالت أخبار الانقسامات الداخلية في إسرائيل، تسيطر على العناوين الرئيسية لمنصات الإعلام الغربي، حيث ينشغل كثير من المحررين بكشف حقائق الوضع الحالي داخل الكيان، وإلى أي مدى بلغت الخلافات في الداخل، في ظل الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.



تقول شانتال دا سيلفا، كبيرة محرري شبكة إن بي سي نيوز: "بعد أن هزها الهجوم الذي شنته حماس، توقعت الحكومة والجيش الإسرائيليان تشكيل جبهة موحدة في الأسابيع التي تلت شن الدولة هجومها على قطاع غزة، لكن تلك الجبهة بنيت على انقسامات عميقة داخل إسرائيل، والتي بدأت شقوقها في الظهور من جديد".



وتكشف سيلفا، جانبا من تلك الانقسامات من خلال طرح آراء بعض مجندي الاحتياط وغيرهم، في ممارسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال جندي منق وات الدفاع متمركز جنوب إسرائيل رفض ذكر اسمه: "كنا خائفين من أن تحاول الحكومة الاستيلاء على ديمقراطيتنا عندما حدث كل هذا"، بحسب إن بي سي نيوز.



يوم الأحد، واجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رد فعل عنيف بسبب تصريحاته التي يبدو أنها تعفي نفسه من المسئولية عن الهجوم – مما أجبره على إصدار اعتذار نادر وحذف التغريدة، وكان هذا الموقف هو الأحدث الذي أدى إلى تأجيج الخلاف المتصاعد بين حكومته والجيش، والذي بدأ قبل 7 أكتوبر.



وكان قال في منشوره عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، "إنه لم يتم تحذيره أبدًا من نوايا الحرب من جانب حماس واتهم رؤساء المخابرات بطمأنته مرارًا وتكرارًا بأنه تم ردع حماس"، وكان زعيم حزب الوحدة الوطنية والوزير بيني جانتس، الذي كان وزيرا للدفاع الإسرائيلي سابقا، من بين الذين دعوا نتنياهو إلى التراجع عن البيان، قائلا: "عندما نكون في حالة حرب، يحتاج قادتنا إلى إظهار المسئولية".



وصرح يفتاح جولوف، الرقيب في جيش الدفاع الإسرائيلي: "أشعر بعمق أن إرثه قد انتهى"، في إشارة منه لاقتراب موعد خروج نتنياهو من السلطة، وكان جولوف يشارك في الاحتجاجات الأسبوعية التي هزت إسرائيل لعدة أشهر بسبب خطط نتنياهو لإجراء تغييرات قضائية شاملة من شأنها أن تضعف المحكمة العليا، قبل أحداث 7 أكتوبر التي شنتها حماس على الاحتلال.



وجولوف، الذي يعمل كمتحدث باسم منظمة "إخوة وأخوات في السلاح"، وهي منظمة تضم جنود احتياطيين من وحدات مختلفة احتجاجًا على التغييرات المخطط لها من قبل نتنياهو، إنه كان أيضًا من بين ما يقرب من 10000 جندي احتياطي وقعوا على إعلان في يوليو، يقول إنه إذا تم المضي قدمًا في التشريع الذي يدعمه نتنياهو، فلن يستجيبوا لنداء الجيش.



ويعتقد هو وغيره من جنود الاحتياط أنه إذا مضت إسرائيل بقيادة نتنياهو في التغييرات القضائية، فإنها ستكسر "العقد" الذي يرتكز عليه الالتزام بالخدمة الاحتياطية الإلزامية، وقال جولوف: "لن نخدم دكتاتورية".



وأضاف جولوف: "نتنياهو بدلاً من أن يكون في الواقع في حالة تأهب ويقظة قصوى إلى التحذيرات، فقد تجاهلها ومضى قدما في التغييرات المخطط لها".



وقالت ضابطة متوسطة الرتبة في الجيش الإسرائيلي، تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، إن هناك "شعورًا بالإحباط لأننا ربما أمضينا الكثير من الوقت في التركيز على الانقسام، لدرجة أننا فاتنا شيئًا كبيرًا كان يحدث في الخلفية".



وقال جولوف: "سيتعين على شخص ما أن يتحمل المسئولية عن الإخفاقات التي سمحت لهجوم حماس بالتسبب في مثل هذه الخسائر المدمرة، وحتى في هذه الحالة، المسئولية ليست العلاج، بل يجب استبدال الحكومة بأكملها، بما في ذلك رئيس الوزراء".