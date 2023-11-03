إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى من الجنود إلى 23 منذ انطلاق الهجوم البري على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 4 من جنوده في القتال بقطاع غزة، أمس الخميس، ليصل عدد قتلى الجيش منذ بداية الهجوم البري على غزة إلى 23.

وذكر أن مجمل القتلى من الضباط والجنود منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ارتفع إلى 335، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني.

كان رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، أعلن أن الجنود الإسرائيليين وارتال مدرعة، مدعومة بقوة جوية ومساندة بحرية، توغلوا في مدينة غزة مساء الخميس. ووصف هاليفي هذا التقدم بأنه "مرحلة هامة أخرى في الحرب".

من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، في إيجازه الصحفي المسائي أمس، بأن "الجنود يهاجمون مواقع حماس المتقدمة ومقار قيادتها والبنية التحتية الخاصة بإطلاق الصواريخ ومواقع إطلاقها، ويقومون بالقضاء على الإرهابيين في قتال وجها لوجه" بحسب وصفه.

وبدأت إسرائيل مؤخرا عمليات برية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في شمال قطاع غزة، ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي بعملية "طوفان الأقصى" على الأراضي المحتلة.