قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن تطوير التعليم الفني حظي بأهمية كبيرة منذ 2018، موضحًا أنه تم تقييم حالة التعليم الفني من خبراء البنك الدولي في عام 2012، والنتيجة كانت غير طيبة أو جيدة، حيث تبين وقتها أن الاهتمام كان بعدد الخريجين وليست بجودة المخرج وكان الخريجين وقتها يواجهون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل.

وأضاف مجاهد، في توقيع بروتوكول تدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج، أنه في عام 2018 تم وضع خطة لتطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها الآن إلى 70 مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما تم تغيير 230 منهجًا من مناهج التعليم الفني لتعتمد على الجدارات حتى يتقن الطالب المهارات التي تؤهله لسوق العمل، وتم تطبيق المناهج المطورة في 1300 مدرسة، وسيتم تعميمها بجميع مدارس التعليم الفني في 2025.

وأوضح أنه يتم حاليا إنشاء هيئة اتقان لجودة التعليم الفني لتضع التعليم الفني على الخريطة العالمية، مؤكدا أن هناك تشجيعًا مستمرًا من قبل القيادة السياسية المصرية لتطوير التعليم الفني.

وأوضح أن عدد الطلاب في مدارس التعليم الفني يبلغ 2.3 مليون طالب على مستوى الجمهورية، متابعًا أنه لو تم تأهيل هؤلاء الطلاب سيتم غزو الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هناك خطوات يتم اتخاذها لإكساب الطلاب اللغات الإيطالية والإسبانية؛ لأن هناك دول أوروبية تطلب خريجين من مدارس التعليم الفني، وهذه خطة التطوير القادمة.