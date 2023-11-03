 بركات عن خروج الأهلي من الدوري الإفريقي: «إهدار الفرص السهلة أزمة مكررة» - بوابة الشروق
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بركات عن خروج الأهلي من الدوري الإفريقي: «إهدار الفرص السهلة أزمة مكررة»

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 4:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 4:55 ص

علق محمد بركات لاعب الأهلي الأسبق، على خروج الفريق الأحمر من نصف نهائي الدوري الإفريقي على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "بالطبع الجماهير حزينة لأن الأهلي يدخل أي بطولة وهو يسعى للتتويج بها، كما أنه المرشح الأول لخوض أي بطولة قارية".

وأضاف: "جماهير الأهلي كانت أفضل ما في مباراة الإياب ضد صن داونز، وهناك العديد من السلبيات التي ظهرت في الفريق الأحمر خلال اللقاء".

وأشار إلى أن عدم التركيز وإهدار الفرص السهلة أبرز العوامل وراء الخروج من الدوري الإفريقي موضحًا أن الأهلي دفع ثمن هذه النقطة بضياع بطولتين خلال شهرين أمام اتحاد العاصمة الجزائري ثم الدوري الإفريقي.

وتابع: "مباراة السوبر الأفريقي كان الأهلي الأقرب للتتويج بها ويستطيع حسمها من الشوط الأول، ولكن الفريق أضاع 4 أو 5 فرص محققة".

وأتم: «الأهلي لا يقدم الأداء الجيد في الشوط الثاني خلال المباريات الأخيرة، وهذه النقطة السلبية ظهرت بشكل واضح في الدوري الإفريقي بسبب نقص المخزون البدني للاعبي الفريق».


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