الفقي يكشف موقف الرئيس السيسي عندما تفاوض مرسي مع حماس لبيع سيناء

أجاب المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، على سؤال مفاده «مدى تأثير المناوشات الحدودية الأخيرة على تورط مصر في تدخل عسكري».



وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس،: «أنا أعرف الرئيس شخصيا معرفة طيبة، واعلم أنه على قدر كبير جدا من الحكمة في التصرف، ولا يمكن أن يزج بجيشه خارج حدوده لغير سبب؛ سوى للدفاع عن أرضه».



وأشار إلى استجابة الرئيس السيسي إلى طلب لقائه أثناء توليه حقيبة وزارة الدفاع خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «أبلغت الرئيس حينها بقلقي إزاء تفاوض محمد مرسي بشأن إمكانية تقديم جزء من سيناء إلى إخواننا في حماس باعتبارهم جزءا من تيار الإخوان».



وأفصح عن رد الرئيس على طرحه آنذاك: (لا تقلق، الجيش المصري يعلم هذه الأمور تماما ويراقبها ولن يتورط فيها، أو يتخلى عن ذرة تراب واحدة من سيناء)».



كما كشف عن رد الرئيس السيسي حول طرحه آنذاك بشأن موقف القوات المسلحة من استمرارية جماعة الإخوان في الحكم: «عصر الانقلابات العسكرية انتهى ونحن لا نقوم بمثل هذه الأعمال، ولكن حال تمسكت الإرادة الشعبية بموقف معين سوف نستجيب له»، في إشارة إلى استجابة القوات المسلحة لثورة الشعب في الـ 30 من يونيو.



واختتم مؤكدا أن الرئيس السيسي يعي ويدرك تماما تداعيات الموقف أكثر من الجميع، مشيرا إلى رفضه التورط في صراعات مماثلة بمناطق عدة داخل الوطن العربي خلال الفترات السابقة، حسب قوله.