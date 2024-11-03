تعرض وزير الصناعة التركي السابق مصطفى فارانك، لإصابة طفيفة أثناء وجوده داخل مركبة محلية الصنع مخصصة للسير في الطرق الوعرة، حيث اصطدمت بشجرة في اختبار فاشل لها.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فارانك، وهو يقود المركبة المخصصة للطرق الجبلية وعبور مجاري المياه، عندما انزلقت قبل أن تصطدم بالشجرة.

وأسفر حادث المركبة ذات الدفع الرباعي، عن إصابة فارانك، وهو عضو حالي في البرلمان التركي، حسبما أبلغ من حوله عقب الحادث.

ونشر فارانك مقطع فيديو على حسابه في منصة «إكس» خلال قيادته للمركبة، مؤكدا أنه «نجا ومن معه في المركبة من الحادثة، وسيواصل مساندة التصنيع المحلي».

وأحدث المقطع جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل في تركيا حيث انهال سيل من التعليقات على مقطع الفيديو، إذ تمنى الكثير منهم الشفاء للمسئول، كما لم تخلُ الردود من التعليقات الطريفة.