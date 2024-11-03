أسوشيتد برس: واشنطن تعتقد أن طهران تحتجز صحفيا أمريكيا من أصل إيراني

ذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الأحد، نقلًا عن السلطات، أن الولايات المتحدة تعتقد أن الصحفي الإيراني الأمريكي رضا ولي زاده الذي عمل في السابق لدى محطة إذاعية تمولها الحكومة الأمريكية محتجز في إيران منذ شهور.

وقالت أسوشيتد برس إن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت للوكالة أن ولي زاده محتجز.

وأضافت أن ولي زاده عمل من قبل في راديو فاردا، وهي محطة تابعة لإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية (راديو ليبرتي) تشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.

وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها على علم بالتقارير عن إلقاء القبض على ولي زاده وإنها تعمل على جمع المزيد من المعلومات.

ولم تذكر الوزارة المزيد قائلة إن ذلك لاعتبارات الخصوصية.

وذكرت أسوشيتد برس أن إيران لم تقر باحتجاز ولي زاده وأن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لم ترد بعد على طلب من الوكالة للتعليق.

وكانت إذاعة صوت أمريكا، الممولة أيضا من الحكومة الأمريكية وتخضع لإشراف الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، أول من أورد تقريرا يفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت احتجاز ولي زاده.