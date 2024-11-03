كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجري مناورات جوية مشتركة

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أجرت مناورات جوية مشتركة بمشاركة قاذفة واحدة على الأقل بعيدة المدى جنوب شبه الجزيرة الكورية اليوم الأحد، في استعراض للقوة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات الأسبوع الماضي.

واختبرت كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي الصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد "هواسونج-19"، الذي حلق على ارتفاع أكبر وظل محلقا في الجو لفترة أطول من أي صاروخ آخر أطلقته. واعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذه التجربة "إجراء عسكريا مناسبا" لمواجهة التهديدات الأمنية الخارجية التي يشكلها أعداء بلاده.

وقامت الولايات المتحدة اليوم الأحد باشراك قاذفة "بي-1 بي" للتدريب مع مقاتلات كورية جنوبية ويابانية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، مما يوضح التصميم الثابت واستعداد الدول الثلاث للرد على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتقدمة، وفقا لبيان صادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

ويعتبر هذا التدريب الجوي الثلاثي الثاني هذا العام بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وفقا للبيان.