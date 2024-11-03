 سي.إن إن: ترامب يضع أسس التشكيك في نتائج الانتخابات حال خسارته - بوابة الشروق
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سي.إن إن: ترامب يضع أسس التشكيك في نتائج الانتخابات حال خسارته


نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 1:51 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 1:51 م

أعاد المرشح الجمهوري دونالد ترامب استخدام استراتيجياته من انتخابات 2020 ليدعي "بلا أساس" أن انتخابات 2024 تُسرق منه، بحسب شبكة "سي.إ إن " الأمريكية.

وعددت الشبكة الأمريكية "ادعاءات كاذبة" ذكرها ترامب، لافتة إلى قوله إن الديمقراطيين يقومون بالغش في الانتخابات، وتحريفه مشاكل فردية في التصويت، في محاولة لتحضير مؤيديه للاعتقاد زوراً بأن الانتخابات غير شرعية إذا خسر، وفق ما ذكرت"سي.إن إن".

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى ما ذكره ترامب أيضاً بأن "تصويت غير المواطنين مشكلة واسعة النطاق". وتابعت: "لقد زعم أنه لا يوجد تحقق من بطاقات الاقتراع للجنود أو الناخبين في الخارج، وادعى أن المسئولين عن الانتخابات يستخدمون التصويت المبكر لارتكاب الاحتيال".

وذكرت الشبكة أن ترامب ادعى "أن كميات هائلة من بطاقات الاقتراع عبر البريد غير شرعية، رغم أنه شجع مؤيديه على استخدام التصويت عبر البريد هذه المرة".

وقالت الشبكة الأمريكيةن إن أخطر ما قاله ترامب إن "الطريقة الوحيدة التي يمكن لنائبة الرئيس كامالا هاريس من خلالها الفوز في الانتخابات هي الغش"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

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