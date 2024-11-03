الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بألمانيا: استمرار السياسة الاقتصادية كما هي ليس خيارا

صرح كريستيان دور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بأنه ينتظر من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إشارة واضحة لإعادة تنظيم السياسة الاقتصادية في الحكومة الائتلافية.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، قال دور: "التوقعات العامة في الأيام القادمة هي أن تُؤخذ الأفكار المطروحة بعين الاعتبار. يجب علينا الآن أن نتحدث داخل الائتلاف حول ما سيدفعنا اقتصاديًا إلى الأمام".

ووصف دور ورقة المبادئ المتعلقة بالسياسة الاقتصادية التي طرحها رئيس الحزب الديمقراطي الحر والذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، بأنها بمثابة "عرض صادق".

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، قال دور: "على الائتلاف أن يقرر ما إذا كنا نريد أن ننفصل بشكل نهائي عن السياسة السابقة للتحالف الكبير(الذي جمع بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي)".

ورأى أنه يجب على الحكومة الألمانية أن تعاود الاعتماد بصورة أكبر على مبادئ اقتصاد السوق من أجل تعزيز القدرة التنافسية، وأردف: "استمرار الوضع كما هو ليس خيارًا".

يذكر أن ليندنر يدعو في ورقته المثيرة للجدل إلى "تحول اقتصادي" يجب أن يتضمن "مراجعة جذرية للقرارات السياسية الرئيسية".

من جانبها، أعربت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، عن اعتقادها بأن خطوة ليندنر هي "المحاولة الأخيرة واليائسة من رئيس الحزب الديمقراطي الحر لاستعادة المصداقية التي فقدها حزبه من خلال مشاركته في الائتلاف المشئوم".

وقالت فايدل لصحيفة "فيلت" إن ليندنر يدرك أنه لن يجد أغلبية لمطالبه داخل الائتلاف.

وأضافت: "وثيقة ليندنر قد تكون سببًا في إنهاء عمل الائتلاف، لكنها لن تخرج ألمانيا من أزمتها".

ورأت أنه كلما تم الإسراع في إجراء انتخابات جديدة، كان هذا أفضل بالنسبة للبلاد.