تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وبالتعاون مع بطريركية الأقباط الأرثوذكس، احتفالية خاصة لذوي الهمم تحت عنوان "قلبٌ صافٍ"، وذلك يوم 4 نوفمبر الجاري مساءً بقاعة المسرح الكبير، بحضور عدد من كبار الزوار من الكنيسة والأزهر الشريف.

وتحتضن هذه الاحتفالية مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض التي يقدمها الأطفال ذوي الهمم بمختلف الإعاقات، حيث سيتاح لهم فرصة التعريف بأنفسهم وإمكاناتهم. كما سيقام معرض للمنتجات الخاصة بالأطفال المشاركين على هامش الاحتفالية، مما يسهم في تسليط الضوء على مواهبهم وإبداعاتهم.