 إیران وأذربیجان تجریان مناورات بحریة مشترکة غدا - بوابة الشروق
الأحد 3 نوفمبر 2024 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إیران وأذربیجان تجریان مناورات بحریة مشترکة غدا

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 4:19 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 4:19 م

من المقرر أن تجري إیران وأذربیجان، غدا الإثنین، مناورات بحریة مشترکة تحت شعار "التعاون من أجل السلام والصداقة".

وتجري المرحلة الرئیسیة من المناورة المشترکة للإغاثة والإنقاذ في بحر قزوین بمشارکة القوات البحریة الإیرانیة وجمهوریة أذربیجان، وباستضافة الأسطول الشمالي للقوات البحریة للجیش الإیرانی، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وذكرت إسنا، أن الهدف من إجراء هذه المناورة هو تثبیت الأمن الجماعي المستدام ورکائزه في المنطقة، وتوسیع التعاون المتعدد الأطراف بین الدول المشارکة، فضلا عن إظهار حسن نوایا وقدرات هذه الدول في إطار الدعم المشترك للسلام والصداقة والأمن البحري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك