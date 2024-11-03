حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا عند بوابة المطلة بصاروخ موجه

أعلن حزب الله اللبناني، مساء الأحد، استهداف ‏دبابة ميركافا إسرائيلية، عند بوابة المطلة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه».

وأثار تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لنحو 11 قرية في جنوب لبنان محاذية للحدود بينهما، مخاوف من مساع إسرائيلية لإنشاء منطقة عازلة خالية من السكان، وهي استراتيجية طبقتها بالفعل على حدودها مع غزة، وفق ما أوردته «أسوشيتد برس».

وحلل خبراء صوراً التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية وبيانات تم جمعها من قبل خبراء رسم الخرائط، والتي تظهر مدى الدمار الذي يحيط بنحو 11 قرية بجوار الحدود الإسرائيلية، بينها رامية وعيتا الشعب وبليدا ومحيبيب، إذ أن بعض الملامح الجغرافية الموجودة بالفعل مهيأة لإنشاء منطقة عازلة.

وأحدثت الطائرات الحربية الإسرائيلية والقوات البرية دماراً هائلاً جنوب لبنان خلال الشهر الماضي، إذ تزعم إسرائيل إن الهدف هو إضعاف جماعة «حزب الله» اللبنانية، ودفعها بعيداً عن الحدود وإنهاء التصعيد بين الجانبين، الذي اندلع منذ أكثر من عام.

وباستخدام صور الأقمار الاصطناعية التي قدمتهاPlanet Labs PBC، حددت «أسوشيتد برس» خطاً من 11 قرية، تقع جميعها ضمن مسافة 4 أميال (6.5 كيلومترات) من حدود لبنان مع إسرائيل وتضررت بشدة الشهر الماضي، إما بسبب الضربات أو التفجيرات الإسرائيلية.

ووجد التحليل أن الضرر الأكثر شدة في الجنوب جاء في القرى الأقرب إلى الحدود، حيث من المحتمل أن يكون ما بين 100 و500 مبنى قد دُمر أو تضرر في كل منها.