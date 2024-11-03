رئيس قبرص يؤكد التزام بلاده بتوسيع العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة

قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس اليوم الأحد، إن إدارته ملتزمة بتوسيع التعاون الدفاعي والأمني مع الولايات المتحدة، حيث وضع اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي مسارا لـ"الخطوات الطموحة التالية" في العلاقات الثنائية التي وصلت حاليا إلى "أعلى مستوى تاريخي".

وقال خريستودوليدس إن "التوجه الواضح للسياسة الخارجية" لحكومته أدى إلى تعميق الشراكة الإستراتيجية بين قبرص والولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 18 الأولى من فترة ولايته التي تستمر خمسة أعوام في مجالات تشمل التعاون في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والتهرب من العقوبات، وكذلك في مجال الطاقة.

وقال خريستودوليدس إن زيارته للبيت الأبيض في 30 أكتوبر "هي دليل واعتراف بالدور الجيوستراتيجي لقبرص وإمكانات البلاد وقدراتها".

وقال كريستودوليدس في رسالة عبر البريد الإلكتروني ردا على سؤال لوكالة أسوشيتد برس ( أ ب) إن "قبرص يمكن أن تكون (ميناء للاستقرار) يعتمد عليه، وفي الوقت نفسه دولة لديها رؤية لتحويل منطقته المجاورة بجانب شركائها إلى منطقة مبشرة ومنطقة استقرار وتعاون وازدهار".