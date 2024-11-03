إعصار كونج ري يودي بحياة 3 أشخاص في تايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أودى إعصار كونج ري بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة 690 شخصا، كما وقعت أكثر من 10 آلاف حادث تسببت في وقوع أضرار في أنحاء تايوان حتى مساء أمس السبت، حسبما قال مركز عمليات الطوارئ المركزي.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن حالة الوفاة الأولى تعود لسيدة أجنبية -56 عاما- لقيت حتفها عقب أن وقعت شجرة على سيارتها الخميس الماضي في مقاطعة نانتو.

وحالة الوفاة الثانية تعود لرجل -48 عاما- سقط عليه عامود كهرباء أثناء قيادته لدراجته البخارية في تايبيه يوم الخميس أيضا.

وتعود حالة الوفاة الثالثة لعامل مهاجر سقط من على منصة أثناء العمل في منطقة جوانين يوم الخميس.

وقال مركز عمليات الطوارئ إنه تم الإبلاغ عن 10 آلاف و831 واقعة تتعلق بحدوث أضرار، حيث كان سقوط الأشجار في الشوارع والطرق هو الأكثر شيوعا.