يعمل مستشفى شيان لاعتلال الدماغ في مقاطعة شانشي شمال الصين، على دمج الطب الصيني التقليدي مع الطب الحديث لعلاج أمراض اعتلال الدماغ المختلفة.

وأجرت "الشروق" جولة داخل المستشفى، بدعوة من سفارة الصين بالقاهرة، للتعرف على أقسامها وطرق معالجتها للمرضى. وداخل المستشفى تجد مرضى من جنسيات مختلفة وصينيون من كل الإعمار.

ويعمل المستشفى بشكل رئيسي في تشخيص وإعادة تأهيل مرضى الشلل الدماغي، والتخلف العقلي، والتوحد، والسكتة الدماغية، وإصابات الدماغ، والصرع، وأورام الدماغ.

من جهته، قال تشو كونج لي، نائب مدير المستشفى، في تصريحات لوفد صحفي مصري خلال زيارته للمقاطعة الصينية، إنه يتم استخدام الطب الصيني التقليدي لعلاج الأمراض المختلفة عبر التاريخ، فيما تم دمجه مع الطب الغربي (الحديث).

*استخدام الإبر الصينية في العلاج

وتحدث الطبيب الصيني عن طرق المستشفى في العلاج ومنها الوخذ بالإبر في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى استخدام العشب الطبي في مرحلة الشفاء عن طريق احتراق عشب صيني، ما ينتج عنه دخان يتعرض له الجلد بشكل مباشر و يساعد على الشفاء.

وأشار الطبيب الصيني إلى أن الطب التقليدي يمكن استخدامه كذلك في تخفيف أعراض مرض التوحد و التأخر العقلي عبر وخز مناطق معينة في الدماغ بالإبر يؤدي لتحسن أداء العقل.

*إعادة تأهيل المعاقين على المستوى الوطني والإقليمي

والمستشفى متخصص في مجال إعادة تأهيل المعاقين على المستوى الوطني والإقليمي، حيث يقوم بإجراء التصحيح الجراحي لجميع حالات المعاقين، فضلاً عن إعادة التأهيل للمرضى ذوي الإعاقات الجسدية والتخلف العقلي.

وينفذ المستشفى عمليات في مقاطعة شانشي، وكذلك شنغهاي وفوجيان وشينجيانج ومنغوليا الداخلية والمقاطعات والمدن الأخرى، لخدمة المرضى المحليين، كما يسعى لتحقيق هدف التواجد في شانشي والبلاد بأكملها.

*التعاون ضمن مبادرة حزام واحد طريق واحد

وخلال العشرين عاما الماضية، ركز المستشفى على التبادل الأكاديمي والتعاون مع الدول الأجنبية، واستقبل العديد من الزوار من أكثر من 20 دولة ومنطقة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وسويسرا وأستراليا واليابان والهند وتايلاند وجامبيا.

ويتوافد الخبراء إلى المستشفى لإجراء تبادلات طبية دولية حول الطب الصيني والاستشارات الدولية بشأن الأمراض الصعبة. وفي استجابة لمبادرة "حزام واحد طريق واحد" تم علاج آلاف المرضى من روسيا وبنجلاديش وأوكرانيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وغيرها.

وضمن مبادرة "حزام واحد طريق واحد"، تم إنشاء مركز الرعاية الطبية المميزة الصينية في بنجلاديش، والاتحاد العالمي للوخز بالإبر في إندونيسيا، ومركز هواتو للرعاية الطبية التقليدية في إندونيسيا. ويأتي ذلك في إطار التعاون الدولي بشأن نشر ثقافة الطب الصيني التقليدي وتكنولوجيا التشخيص.