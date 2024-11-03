الرئيس الإيراني: وقف إطلاق النار قد يؤثر في الرد على الهجوم الإسرائيلي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن وقفا محتملا لإطلاق النار بين حلفاء بلاده واسرائيل قد يؤثر في شدة الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن مسعود بزشكيان قوله: «إذا أعاد الإسرائيليون النظر في سلوكهم، وقبلوا وقفا لإطلاق النار وتوقفوا عن قتل المظلومين والأبرياء، قد يكون لهذا تأثير في شدة هجومنا ونوعه».

وكانت إيران قد توعدت اليوم الأحد، ما سمتها جبهة الشر برد قاسٍ على الهجوم الإسرائيلي الأخير عليها، في حين دعا وزير إسرائيلي إلى ضربة استباقية تشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن المقاومة في المنطقة لديها اليد العليا، وإن طهران و«المقاومة ستجهزان أنفسهما بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو».

وأضاف: «تعلمنا كيف نكبد عدونا الضربات القاصمة وأن نقف بوجه القوى الشيطانية ونصمد أمامها.. سنلحق الهزيمة بالعدو وسيتم إثبات هذا الأمر في الساحات وسننفذ كل ما نقوله».

وحذر سلامي إسرائيل والولايات المتحدة من أن المقاومة الإسلامية في المنطقة ستوجه ردا قاسيا لما سماها جبهة الشر.

وأوضح أن بلاده لا تخشى في ما سماه الطريق المقدس تهديدات الأشرار الذين يحكمون تل أبيب وواشنطن، على حد تعبيره.