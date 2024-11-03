إطلاق 10 صواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق حوالي عشرة صواريخ على شمالي إسرائيل، في أحدث وابل من الصواريخ، التي يتم إطلاقها من لبنان.

وأشار جيش الاحتلال، إلى اعتراض بعض الصواريخ، بينما سقطت الصواريخ الأخرى على أرض مفتوحة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أية إصابات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق صباح اليوم أن هدفا جويا مشبوها عبر إلى داخل إسرائيل من الشرق، في أعقاب الإنذارات التي انطلقت في جنوب هضبة الجولان، بدء من الساعة السادسة والثلث صباحا بالتوقيت المحلي.