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أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات قبل قليل، على بعلبك ومحيطها.

وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن الهجمات الإسرائيلية على بعلبك بدأت قبل أن تكتمل مهلة الأربع ساعات المخصصة للإخلاء.

من جهته، أشار مراسل فضائية «سكاي نيوز عربية»، إلى أن الغارات على بعلبك تستهدف مبان غير مشمولة بالإنذارات الإسرائيلية.

وأوضح أن «إحدى الغارات على بعلبك استهدفت مطعما في بلدة رأس العين غير مشمول بالإنذارات الإسرائيلية».

ولفت إلى أن «إنذارات الجيش الإسرائيلي لسكان البقاع وبعلبك شرقي لبنان أدت إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص».

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر إخلاء لسكان في منطقتي بعلبك ودورس شرق لبنان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، خريطة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، توضح المباني المطلوب إخلائها في المنطقتين.

وزعم أن «السكان يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، وذلك خلال الساعات الأربع المقبلة».