فورتاليزا يفوز على جوفينتود بثلاثية في الدوري البرازيلي

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عزز فورتاليزا موقعه بين كبار الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على مضيفه جوفينتود بثلاثة أهداف دون رد، فجر اليوم الأحد بالمرحلة الثانية والثلاثين.

وفي باقي المباريات فاز سبورت كلوب فيتوريا على مضيفه أتليتيكو باراناينسي بهدفين مقابل هدف، وتعادل براجانتينو سلبيا مع كويابا.

وعلى استاد ألفريدو جاكوني، تقدم موسيس فييرا بهدف لفورتاليزا في الدقيقة 45 وبعدها مباشرة سجل إيروس مانكوسو الهدف الثاني وتكفل بينجامين كوسكيفيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد فورتاليزا إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن بوتافوجو المتصدر وبفارق نقطة واحدة عن بالميراس الوصيف.