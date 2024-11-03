كوريا الشمالية وروسيا تتهمان أمريكا وحلفاءها بتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية

اتهمت كوريا الشمالية وروسيا، الولايات المتحدة وحلفاءها بتصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث أعربت موسكو عن دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة.

وأصدرت بيونج يانج وموسكو بيانين صحفيين، بعد يوم من حوار استراتيجي بين وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون-هوي ونظيرها الروسي، سيرجي لافروف في موسكو، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وفي البيان، ذكر الجانبان أن لديهما التفهم المشترك بأن السبب الجذري للتوترات المتصاعدة باستمرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا وأجزاء أخرى من العالم، يكمن في استفزازات "الولايات المتحدة والدول التابعة لها".

وأعربت روسيا عن دعمها الكامل للإجراءات، التي اتخذتها القيادة الكورية الشمالية لردع السياسة العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها، مشيرة إلى دعم موسكو لإطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وذكرت الدولتان أيضا أنه خلال الحوار الاستراتيجي، كان هناك تبادل عميق لوجهات النظر حول القضايا العملية لتنمية العلاقات الثنائية، مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في القمة الثنائية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونجيانج في يونيو الماضي.

ولم يذكر البيانان نشر قوات كورية شمالية في روسيا.