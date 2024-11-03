اشتعال النيران في قطار بمحطة قطارات في العاصمة الألمانية

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اشتعلت النيران في قطار متوقف بمحطة قطار آرنسفيلده في العاصمة الألمانية برلين.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إنه عندما وصلت إدارة الإطفاء مساء أمس السبت، كانت النيران قد اشتعلت في العربات الثلاث للقطار بالكامل.

وأوضح المتحدث أنه لم يكن هناك ركاب في القطار وقت وقوع الحريق.

وقال المتحدث إن سائق القطار وإحدى مضيفات القطار تلقيا رعاية في الموقع من قبل المسعفين، موضحا أنهما لم يصابا جراء الحريق.

وذكر المتحدث أن الحريق تم السيطرة عليه الآن، موضحا أن قوات الإطفاء تطفئ حاليا الجمر الأخيرة.

وتم إغلاق محطة القطارات مؤقتا بالكامل بسبب عملية الإطفاء، وتم توفير خدمة حافلات بديلة.

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن قطارات الضواحي "إس-بان" تعمل الآن بانتظام مرة أخرى، مضيفا أن حركة النقل بالنسبة للقطارات الإقليمية لا تزال متوقفة.

وأوضحت متحدثة باسم السكك الحديدية أن القطار المحترق ليس من قطارات "دويتشه بان"، بل من قطارات شركة "نيدربارنيم آيزنبان" الخاصة.

ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق.