أقيم مساء اليوم عزاء الفنان مصطفى فهمي، الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء الماضي، بمسجد عمر مكرم، حيث يتلقى العزاء شقيقه الفنان حسين فهمي.

كان من بين الحضور عمرو موسي وزير خارجية مصر الأسبق، وهالة سرحان والفنان محمد رياض، وشهيرة، ورانيا محمود ياسين.

كما حرص على الحضور حتى الآن كريم عبد العزيز، المخرج شريف عرفه، يسرا، ميرفت أمين، ليلى علوي، ميدو عادل، والفنان تامر عبد المنعم، ومحمود قابيل.

‎كان الفنان الراحل مصطفى فهمي، تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما أجرى جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ودخل مصطفى فهمي، مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام، ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، حيث قدم في عام 1976، 4 أعمال هي: "قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية"، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.