مؤتمر التنوع البيولوجي الأممي ينتهي دون التوصل لاتفاق بشأن التمويل

انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 16) في مدينة كالي بكولومبيا دون التوصل لاتفاق بشأن مسائل معينة في التمويل، فيما لم يتمكن ممثلو نحو 200 دولة من إبرام اتفاق في الليلة الماضية.

وقال فلوريان تيتسه، خبير السياسة الدولية في الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا: "إن هدف إيقاف دمار الطبيعة وعكس آثاره بحلول 2030 ما زال إمكانية بعيدة بعد هذا المؤتمر".

ودعت منظمات حماية البيئة ممثلي حوالي 200 دولة في مؤتمر (كوب 16) إلى التوصل لحل وسط فيما اقتربت المفاوضات التي امتدت لأسبوعين من الانتهاء أمس الجمعة.