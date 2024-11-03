واشنطن تعتقد أن طهران تحتجز صحفيا أمريكيا من أصل إيراني

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، إنها تعتقد أن إيران احتجزت منذ أشهر صحفيا أمريكيا من أصل إيراني عمل سابقا في إذاعة "راديو فاردا" التي تمولها الحكومة الأمريكية، مما يزيد من المخاطر مع تهديد طهران بالرد على هجوم إسرائيلي على البلاد.

وجاء اعتقال رضا فالي زاده، الذي أقرت به الخارجية الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، في الوقت الذي أحيت فيه إيران اليوم الأحد الذكرى الخامسة والأربعين للاستيلاء على السفارة الأمريكية لدى طهران وأزمة الرهائن.

كما جاء اعتقال فالي زاده بعدما هدد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إسرائيل والولايات المتحدة أمس السبت بـ"رد ساحق" مع وصول قاذفات بي-52 بعيدة المدى إلى الشرق الأوسط في محاولة لردع طهران.

كان فالي زاده يعمل في "راديو فاردا"، وهي إذاعة تابعة لإذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي.

وفي فبراير، قال زاده، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تم احتجاز أفراد عائلته لإجباره على العودة إلى إيران.