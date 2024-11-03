كم بلغ حجم الإنفاق على الانتخابات الأمريكية لعام 2024؟

تجاوزت الانتخابات الأمريكية لعام 2024 الأرقام القياسية السابقة للإنفاق على الحملات الانتخابية لتصبح الحملة الأغلى في التاريخ الأمريكي بحجم إنفاق بلغ 14.7 مليار دولار، وسط تقديرات بوصول الحصيلة النهائية للإنفاق على السباق للوصول للبيت الأبيض والسيطرة على الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب إلى 15.9 مليار دولار.

• لا قيود على سقف الإنفاق

ويقوم النظام السياسي في الولايات المتحدة على المال، حيث تتدفق كميات هائلة من الأموال لدعم المرشحين للرئاسة والكونجرس دون أي قيود قانونية، ولذلك يجد الناخبون أنفسهم غارقين في سيل من الإعلانات، والرسائل النصية والمنشورات، التي تهدف جميعها إلى التأثير في قراراتهم الانتخابية.

ووفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز"، لا توجد قيود حول حجم الإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية وبالنسبة لبعض المرشحين قد تصل إلى مليار دولار، مشيرة إلى أن السفر عبر الولايات على مدار أشهر والدعاية والإعلانات الانتخابية ورواتب أعضاء الحملة وراء ارتفاع تلك النفقات.

وأدت الحملة الضخمة للانتخابات، والتي تشمل الإعلانات عبر التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي، والجولات الانتخابية المباشرة، إلى إنفاق قدره 14.7 مليار دولار من قِبل المرشحين والأحزاب ولجان العمل السياسي، بما يمثل نحو 92% من إجمالي الإنفاق المتوقع لهذه الدورة الانتخابية.

• توقعات بإجمالي نفقات 15.9 مليار دولار

وتتوقع منظمة "أوبن سيكريتس" غير الحكومية المتخصصة في التمويل السياسي أن تكون الدورة الانتخابية الحالية الأكثر إنفاقا على الإطلاق، بقيمة إجمالية تبلغ 15.9 مليار دولار، ما يعني تجاوز الإنفاق في انتخابات عام 2020 والذى بلغ 14 مليار دولار.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن أكثر من 11 ألف جهة سياسية – تتراوح بين لجان عمل سياسي مدعومة بمليارديرات مثل إيلون ماسك، وصولاً إلى مجموعات صغيرة ذات مصالح متخصصة – شاركت في الإنفاق في دورة انتخابات 2024. وتشمل هذه الجهات أي كيان أنفق أكثر من 100ألف دولار.

• مانحون أثرياء يدعمون ترامب

ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، مرت مليارات الدولارات عبر منصات لجمع التبرعات، بما في ذلك منصة "ActBlue" جمع التبرعات للديمقراطيين عبر الإنترنت ومنصة "WinRed" للجمهوريين، والتي تلقت أكثر من 113 مليون تبرع، ووزعت 4.5 مليار دولار على لجان أخرى.

وتسهم اللجنتان السياسيتان بأكثر من 31 سنتًا من كل دولار يتم إنفاقه في الولايات المتحدة، وقد جمعت لجنة العمل السياسي الداعمة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب أموالاً من المانحين الأثرياء أكثر من المساهمين الشعبيين لأول مرة في تاريخ حملاته الانتخابية الثلاثة، إذ جمعت اللجنة أموالاً من ثلاثة أشخاص – إيلون ماسك والمليارديرة ميريام أديلسون والمستثمر تيموثي ميلون - أكثر مما حصلت عليه حملته والحزب الجمهوري من جيش من المانحين الذين يتبرعون بأقل من 200 دولار.