تعليم الكبار ببني سويف يحصد المركز الأول جمهوريا في محو الأمية

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التهنئة لمسئولى فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، بمناسبة الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال محو الأمية خلال العام المالى 2023/2024، مشيدا بالجهود التي يبذلها فرع الهيئة والتي أسفرت عن هذا التميز والإنجاز في معدل التغير في مستوى الأمية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف، مدير عام فرع الهيئة أسامة وليم.

وأشار "وليم" إلى خطاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الذي تضمن الإشادة بدعم ورعاية المحافظ لجهود أنشطة الهيئة ببني سويف، والحصول على المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال النجاح في تحرير 87 ألفا و491 مواطناً من الأمية وحصولهم على شهادات محو الأمية.

وأكد المحافظ، أهمية دور الهيئة في خطة المحافظة ومشاركتها المتميزة في المبادرات التي تنفذها المحافظة، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها، بهدف تحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع الوعي والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين بالقرى ليكونوا عناصر محفزة ومشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أعرب "وليم"، عن تقديره لدعم المحافظ لأنشطة وجهود الهيئة بالمحافظة، والذي أثمر عن وجود بني سويف في مقدمة المحافظات المتميزة وفق آخر تقاريرلمعدلات التغير في مستوى محو الامية، مثمنا حجم الجهد المبذول من الهيئة في هذا الملف الذي يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة وخططها التنموية، وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.