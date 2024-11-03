الاستخبارات الأوكرانية: انتشار أكثر من 7 آلاف جندي كوري شمالي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

ذكرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، أنه يبدو أن روسيا نشرت أكثر من 7 آلاف جندي كوري شمالي مسلحين ببنادق هجومية من طراز "ايه كيه-12" وقذائف هاون وأسلحة هجومية أخرى، في مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، في بيان أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، إن روسيا نقلت أكثر من 7 آلاف جندي كوري شمالي من المنطقة الساحلية الروسية إلى مناطق قريبة من أوكرانيا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني: "تم نقل الجنود الكوريين الشماليين إلى الجبهة الأمامية بمساعدة ما لا يقل عن 28 طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية".

وقالت الوكالة، إن موسكو سلحت الجنود الكوريين الشماليين بأسلحة روسي، بما في ذلك مدافع هاون من عيار 60 مليمترا، وبنادق من طراز "ايه كيه-12"، ومدافع رشاشة، وبنادق قنص، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات، ومعدات للرؤية الليلية.

وأشار البيان، إلى أن الجنود الكوريين الشماليين يخضعون الآن لتدريبات في 5 مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي، من أجل دعم محتمل للحرب الروسية في أوكرانيا.