نائب محافظ سوهاج يشهد ندوة الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة بمعهد الخدمة الاجتماعية بحي الكوثر

في إطار متابعة ودعم فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، الندوة التثقيفية التي نظمها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بحي الكوثر تحت عنوان "دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بحضور الدكتور محمد فوزي العمدة، رئيس مجلس إدارة المعهد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب المعهد، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

نقل عبد الهادي تحيات المحافظ للحضور، مؤكدًا على أهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تعكس حرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري في مختلف الجوانب الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تخفيف العبء عن المواطنين، وتقديم الدعم لكافة الفئات، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري.

تناولت الندوة عدة محاور منها "الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة"، و"دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات الاجتماعية"، و"بناء قدرات العاملين الاجتماعيين"، و"الشراكات والتعاون في مجال الخدمة الاجتماعية". وقد استهدفت الندوة طلاب الخدمة الاجتماعية، والممارسين في المجال، والعاملين في منظمات المجتمع المدني.