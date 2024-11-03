تقارير عن اشتباكات عنيفة في قطاعات من الجبهة بشرقي أوكرانيا

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أفادت هيئة الأركان العامة في كييف، اليوم الأحد، بورود تقارير عن وقوع اشتباكات عنيفة في قطاعات من الجبهة في شرقي أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان في تقريرها المسائي عن الوضع إنه تم الإبلاغ عن أن إجمالي هجمات روسية بلغ 110 هجمات اليوم الأحد.

وكان محور الاشتباكات هو قطاع كوراخوف، حيث نجح 54 جنديا روسيا في التقدم، مما وضع المدافعين الأوكرانيين تحت ضغط شديد خلال اليوم.

وبحسب قناة "ديب ستيت" العسكرية الأوكرانية الموالية للحكومة، فإن أنباء أفادت أن وحدات روسية حققت مكاسب إقليمية جديدة هناك واستولت على قريتين.

كما ذكرت تقارير وقوع اشتباكات عنيفة في المنطقة المحيطة ببوكروفسك على حافة إقليم دونباس. وتم صد 19 هجوما روسيا هناك خلال اليوم.

وفي منطقة توريتسك، على سبيل المقارنة، لم تقع سوى أربع هجمات.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.