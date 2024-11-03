المرشد الإيراني يستقبل عائلات الجنود من ضحايا الهجوم الإسرائيلي

استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، عائلات ضحايا أفراد الدفاع الجوي من الجيش الذين لقوا حتفهم خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران، في 26 أكتوبر الماضي.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مقطع فيديو لـ خامنئي، وهو يؤذن في أذن طفل ابن الجندي حمزة جهانديده، الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأعلن الجيش الإيراني سقوط 4 من جنوده إثر الهجوم الإسرائيلي، الذي وقع يوم السبت ما قبل الماضي.

وأمس السبت، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، واشنطن وإسرائيل بـ«رد صارم» على ما تفعلانه ضد طهران ومحور المقاومة.

جاء ذلك خلال استقباله جمعًا من الطلاب والتلامذة الإيرانيين، بمناسبة يوم الطالب واليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران.

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء: «من أجل مواجهة الاستكبار، سنفعل بالتأكيد كل ما يجب القيام به من أجل إعداد الشعب الإيراني، سواء على المستوى العسكري أو التسليح أو الشئون السياسية».

وأشار إلى أن «الأعداء - بمن فيهم أمريكا والكيان الصهيوني - سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة»، بحسب تعبيره.