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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 64 قطعة سلاح ناري بحوزة 92 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات "12 بندقية آلية،16 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 62 فرد محلي، 237 طلقة مختلفة الأعيرة، 212 قطعة سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 290 قضية مخدرات بإجمالي 252 كيلو مخدرات، 3435 قرصا مخدرا، وإعادة 5 سيارات و6 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

كما تم ضبط 13 متهما هاربا و15 متهم بالبلطجة، 250 دراجة نارية مخالفة، و21 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 58 ألف و583 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 50 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.