عصابة مسلحة في إيطاليا تسرق أجهزة إلكترونية تزيد قيمتها عن مليون يورو من مستودع

سرقت عصابة أجهزة إليكترونية، تشمل هواتف ذكية وأجهزة لوحية، تزيد قيمتها على مليون يورو (1ر1 مليون دولار) في عملية سطو مسلح على مستودع لخدمات الطرود في إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، أن اللصوص نفذوا خطة معقدة، شملت إغلاق مداخل الموقع بالقرب من مدينة بياتشينزا الواقعة شمالي إيطاليا بشاحنات مسروقة، ثم أشعلوا فيها النيران.

وأفاد التقارير بأنه تم تقسيم العصابة إلى ثلاث مجموعات، تمكنت إحداها من الدخول إلى الموقع وتهديد حراس الأمن، والمجموعة الثانية قامت بوضع الشاحنات التي أُضرمت فيها النيران لاحقا، والمجموعة الثالثة قامت بنثر المسامير في جميع أنحاء الموقع.

ورغم أن الشرطة تحركت بسرعة، فإنها لم تتمكن من الوصول إلى الموقع، مما سمح للصوص بسرقة البضائع دون أن يعترضهم أحد.

وتمكن الجناة – وهم على الأرجح نحو 15 شخصا – من الهروب وفروا إلى الطريق السريع القريب في اتجاه مدينة كريمونا في منطقة لومباردي.

ولم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع إصابات، إلا أنه تردد أن حراس الأمن كانوا في حالة صدمة.