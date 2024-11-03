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أستاذ علوم سياسية: فرصة فوز هاريس بالانتخابات الرئاسية أكبر من ترامب


نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 4:36 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 4:36 م

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إنّ «التصويت الشعبي في انتخابات الرئاسة الأمريكية ليس ضروريا لحسم الفائز»، موضحا أنّ «المجمع الانتخابي يعكس اختيار الولاية، مثل ولاية أيوا التي تتفوق فيها كامالا هاريس، وفقًا لاستطلاعات الرأي».

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد: «هناك أشخاص من الحزب الجمهوري سيصوتون لهاريس والعكس صحيح، إذ إنّ هناك أمرا ملفتًا للانتباه سيحدث في الانتخابات، لكن من الصعب إعطاء توقعات حاسمة حتى اليوم».

وأشار إلى أن «النساء في الولايات المتحدة الأمريكية تدعمن كامالا هاريس، بينما يدعم الرجال دونالد ترامب».

وذكر أن «المرأة لديها التزام انتخابي وتعد الانتخابات قضية مهمة بالنسبة لها، وبالتالي فإن أصوات النساء قد تُنجح هاريس في الانتخابات الأمريكية».

وأكمل: «المؤشرات تقول بأنّ كامالا هاريس لديها فرصة للفوز أكثر من دونالد ترامب، لكن بعض الخبراء يرون أن ترامب قد يكون أكثر جاهزية من هاريس فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد وأمن الحدود».

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