الرئيس الصومالي: سنواجه أطماع إثيوبيا في أراضينا بكل السبل الممكنة

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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التزام حكومته بمنع أي محاولات إثيوبية للتوسع داخل الأراضي الصومالية.

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الفيدرالي، تحدث فيها الرئيس الصومالي عن مجمل الأوضاع العامة في البلاد، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «صونا» للأنباء.

وبحسب الوكالة، سلّط محمود، الضوء خلال خطابه على الجانب الأمني، والانتخابات، والأطماع الإثيوبية الفاشلة للاستيلاء على الأراضي الصومالية.

وأكد رئيس الجمهورية مغادرة 7 آلاف جندي من قوات بعثة الاتحاد الإفريقي للبلاد خلال العامين الماضيين، قائلًا إن الجيش الوطني تسّلم القواعد التي تم إخلائها.

وفي الختام أكد حسن شيخ محمود «التزام الحكومة الفيدرالية بالعمل على مواجهة الأطماع الإثيوبية بكل السبل الممكنة، ومهما كلف ذلك».

وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية؛ لاستئجار منفذ ساحلي، مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.