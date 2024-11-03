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مسلحون يهاجمون قافلة من الشاحنات في النيجر

أ ش أ
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 9:25 ص

شنت جماعات مسلحة في النيجر هجوما على قافلة من الشاحنات التي تنقل بضائع، والقادمة من عاصمة توجو "لومي"؛ حيث قامت الجماعات المسلحة بإضرام النار في عدة شاحنات.. فيما تبادل المسلحون إطلاق النار مع الجنود الذين كانوا يرافقون القافلة.

وذكر راديو فرنسا الدولي - الذي أورد النبأ صباح اليوم الأحد - أن الهجوم وقع على القافلة على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من تيرا في تيلابيري بالنيجر.

وفي أعقاب هذا الهجوم، أعرب اتحاد عمال النقل في النيجر عن استيائه من الحادث. وكتب - في بيان - "لقد فقدنا الكثير من رفاقنا على هذا المحور".

وأكد رئيس نقابة المستوردين والمصدرين في النيجر، الاستمرار في سلوك هذا الطريق لأنه الوحيد المسموح باستخدامه في الوقت الحالي.

ومنذ إغلاق الحدود مع بنين، تستخدم الشاحنات هذا الطريق لنقل البضائع التي تصل إلى ميناء لومي ثم إلى النيجر. وتمر الشاحنات عبر بوركينا فاسو، ويتم مرافقتها لأسباب أمنية.

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