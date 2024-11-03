المكسيك تحتفل بيوم الموتى باستعراض ضخم

شاهد أكثر من مليون شخص، عربات ملونة وأشخاصا يرتدون البدلات ، وهم يسيرون عبر مكسيكو سيتي، خلال استعراض ضخم، بمناسبة يوم الموتى، أمس السبت بالتوقيت المحلي، وفقا لإدارة المدينة.

وبدأت المكسيك الاحتفال بيوم الموتى، أمس الأول الجمعة، بهياكل عظمية مضيئة وجماجم وحلويات لإحياء ذكرى أقربائهم المتوفين، خلال العطلتين الكاثوليكيتين لجميع القديسين وجميع الأرواح أمس الأول الجمعة وأمس السبت.

ورافق موكب أمس السبت المكون من سبع عربات، عشرة آلاف شخص على الأقل، يرتدون ملابس تنكرية، حسب سلطات المدينة.

وينظر إلى الاحتفال على أنه دمج لطقوس ما قبل الاستعمار والأعياد الكاثوليكية، التي تم استحداثها في القرن السادس عشر. ويتزامن المهرجان أيضا مع نهاية موسم الحصاد.