 جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط من الكتيبة 601 بجروح خطيرة في معارك شمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط من الكتيبة 601 بجروح خطيرة في معارك شمال غزة

هديل هلال
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 12:35 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 12:35 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة ضابط هندسة قتالية من الكتيبة 601 بجروح خطيرة خلال معارك بشمال قطاع غزة.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إلى «نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي»، لافتًا إلى «إبلاغ عائلته بالإصابة».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أحد جنوده لقي مصرعه في انفجار قنبلة يدوية، شمال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن بيان الجيش قوله إن «الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي يبدو أنه لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالقتال».

ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن هوية الجندي الذي لقي مصرعه جراء انفجار القنبلة أمس. وقد حددته السلطات المحلية باسم شناور زلمان كوهين، 20 عاما، من مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية.

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