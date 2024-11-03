رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية يؤكد أهمية الوثيقة التاريخية في مواجهة الرواية الإسرائيلية

أكد متحدثون في فعالية نظمها التجمع الأرشيفي الفلسطيني وبيت الخبرة للتنمية والدراسات والقانون، برعاية المكتبة الوطنية الفلسطينية، أهمية الوثيقة التاريخية الفلسطينية في مواجهة الرواية الإسرائيلية المزيفة.

ودعا رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، في الفعالية التي نظمت لمناسبة يوم الوثيقة التاريخية الفلسطينية، عبر تقنية "زووم"، المجتمع الدولي، إلى بذل كل جهد ممكن، للحفاظ على الوثيقة الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة طالت كل مناحي الحياة منذ أكثر من عام.

ومن جهته، أوضح المستشار خليل الرفاعي، أن بيت الخبرة للتنمية والدراسات والقانون، بالتعاون مع المكتبة الوطنية ومؤسسة ميثاق والتجمع الأرشيفي، وكافة المؤسسات التي تعنى بالوثيقة التاريخية، يساهمون في جمع الخبرات والوثائق الوطنية الفلسطينية لحمايتها وتقديمها للجمهور في إطار عمل تكاملي.

وشدد رئيس التجمع الارشيفي الفلسطيني عمر الخطيب، على أهمية هذه الفعاليات لترسيخ نهج وطني تكاملي للنهوض في الارشيف والسردية الفلسطينية من خلال تعزيز مشاركة وتكامل كافة الجهات الفاعلة في هذا الإطار، لصعوبة قيام جهة واحدة بهذا الجهد الاستراتيجي التراكمي الكبير.

واكد ضرورة توطين مرجعيات ومعايير الجودة الارشيفية وبناء قدرات الطواقم الارشيفية وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة مع المحيط العربي والصديق.

من جانبها، استعرضت أسمهان دحيدل من مؤسسة "ميثاق"، الجهود التي تبذلها المؤسسة لحماية وصون الوثيقة التاريخية والحفاظ عليها.

وخلال الفعالية، قدمت العديد من أوراق العمل، منها: ورقة بشأن قيمة المخطوطات المقدسية، قدمها الخبير في المخطوطات المقدسية عزيز العصا، وأخرى حول أهمية الارشيف العثماني في فلسطين، قدمها مدير عام المراكز الثقافية التركية في فلسطين جنكيز ار اوغلو، وثالثة عن الوثائق العثمانية في فلسطين قدمها عبد القادر سطيح، ورابعة حول إعلان بلفور بين التاريخ والقانون قدمها محمد القواسمة.