لجنة اقتراحات وشكاوى النواب تناقش اقتراح إقامة مستشفى قلب وآخر للأورام بمطروح

أكد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأحد، مع الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اقتراح إقامة مستشفى قلب وآخر للأورام بالمحافظة.

وأضاف "إبراهيم"، في بيان اليوم، تناولت اللجنة برئاسة النائب عاطف نصر، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب تناولت مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مطلب إقامة مستشفى للقلب بالتنسيق مع الأمانة الطبية المتخصصة، وكذا إقامة مستشفى للأورام بمنطقة علم الروم، بجانب مناقشة قرارات التخصيص من المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بالمساحات اللازمة لإقامة المستشفيين، والتأكيد على أهمية إنشائهما لخدمة أهالي مطروح وتخفيف العبء، ومشقة سفر المرضى وذويهم لتلقي العلاج بالمحافظات الأخرى، وذلك بناءً على طلب تقدم به النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب عن المحافظة.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لتطوير المنظومة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وبما يواكب مع ما يتم على أرض مطروح من مشروعات قومية وتنموية وخدمية.